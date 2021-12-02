Сегодня в Правительстве области состоялось совещание по ситуации с проблемными домами ЖК «Победа».

На встречу пригласили представителей обманутых дольщиков, у которых возникли вопросы по процедуре восстановления их прав.

ЖК «Победа» находится на особом контроле в Правительстве региона, решением проблемы также занимаются депутаты Государственной думы РФ, руководство Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Для региона подобный случай не новый, за последние несколько лет при поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Викторовича Володина удалось решить проблемы десятков недостроев. Дольщики получили квартиры или компенсации, в том числе через федеральный Фонд.

Документы по домам «Победы» были переданы в Фонд для рассмотрения на Наблюдательном совете. Вопрос готовы были рассмотреть уже в ноябре этого года, но возникли обстоятельства, из-за которых, к сожалению, эту процедуру вынуждены отложить. Проведенная в рамках процедуры банкротства компаний-застройщиков оценка по одному из домов вызвала ряд вопросов, поскольку были допущены ошибки (например, учтено не все имущество, входящее в конкурсную массу). Один из конкурсных управляющих подал исковое заявление, чтобы в рамках независимой экспертизы была проведена новая оценка и установлена истина в спорном вопросе.

Эти процедуры займут определенное время. Правительство области в рамках своих полномочий приложит все усилия, чтобы процесс рассмотрения Фондом не затягивался.

Министерству строительства и ЖКХ поручено проводить еженедельный прием дольщиков, чтобы отвечать на все возникающие у них вопросы.