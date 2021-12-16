Сегодня, 16 декабря, состоялось совещание рабочей группы по сохранению завода «Саратовский институт стекла» и выводу его из кризисной ситуации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

—Предприятие находится в стадии банкротства из-за образования кредиторской задолженности перед банками.

Изначально «Саратовский институт стекла» предполагал увеличить объем выпуска продукции за счет модернизации оборудования, но в результате технологической аварии из строя вышла печь. Это стало причиной отставания производства от намеченного графика и возникновения дефицита оборотных средств.

По инициативе Председателя ГД Вячеслава Володина в регионе создана рабочая группа, куда также вошли основные кредиторы.

Представители завода заинтересованы в остановке процедуры банкротства, развитии производства и выводу мощностей на новый уровень. Ранее они предлагали финансовую модель на ближайшие пять лет и механизм реструктуризации долга. Кредитные организации, в свою очередь, готовы пойти по пути мирового соглашения. Перед нами стоит задача – сделать это в первом квартале 2022 года.

Крайне важно сохранить предприятие и высококвалифицированных специалистов с уникальными знаниями и опытом, работающих на нем. Правительство области продолжит работу в этом направлении, — написал он.