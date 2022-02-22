Состоялось совещание рабочей группы по сохранению завода «Саратовский институт стекла» и выводу его из кризисной ситуации. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Финансовые организации согласовали с предприятием денежные модели и пути выхода из процедуры банкротства. В настоящий момент обсуждаются пункты и сроки заключения мирового соглашения.

Чиновник отметил, что на самом заводе также активно работают над преодолением кризиса. Отгрузка продукции для клиентов идет в полном объеме, ведутся ремонтные работы. Предприятие заказало новую печь закалки, аналогов которой нет на территории России. Это позволит наладить производство новой уникальной для нашей страны продукции.

-Напомню, причиной дефицита оборотных средств на заводе стала технологическая авария, в результате которой из строя вышла печь. Вопрос сохранения «Саратовского института стекла» находится на контроле председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володинан . По его инициативе была создана рабочая группа по выводу предприятия из кризисной ситуации, — отметил Бусаргин.