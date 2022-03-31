На заседании правительства области сегодня, 31 марта, Роман Бусаргин обсудил с чиновниками текущую ситуацию по паводку.

Весеннее половодье перешло в активную фазу. По текущему прогнозу вероятность подтоплений традиционно высока в Аткарском, Петровском, Лысогорском и Самойловском районах. Схемы действия во время паводка на этих территориях уже отработаны, все диспетчерские службы должны быть готовы оперативно реагировать на все сигналы и направлять информацию в штаб.

-Существует еще одна угроза, связанная с весенним половодьем. Специалисты предупреждают, что резкое обильное таяние снега при не промёрзшем грунте может привести к размытию дорог. Такие случаи у нас уже были в прошлом году в Балашовском районе. Задача органов местного самоуправления — следить за состоянием дорожного полотна на всем протяжении и оперативно проводить ремонтные работы, так как подобные вещи могут привести к дорожно-транспортным происшествиям. Это вопрос безопасности наших жителей, — напомнил чиновник.