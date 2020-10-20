На сегодняшнем комитете по государственному строительству и местному самоуправлению в Саратовской областной думе обсудили кандидата на пост главы Саратовского правительства — Романа Бусаргина.

Вице-губернатор региона Игорь Пивоваров отметил, что тот обладает всеми необходимыми данными, прошел необходимые ступени. Были и другие кандидаты, но губернатор остановился именно на нем.

Депутат Станислав Денисенко попросил сделать так, чтобы глава правительства работал более долгий срок, вошел в курс дела, хотя бы два года. Игорь Пивоваров присоединился к его словам, сказал, что ручается за кандидата.

— Необходимо усилить гарантии для инвесторов и привлекать больше инвестиций. Муниципалитетам нужно давать больше власти. Продолжится передача дорог на федеральный уровень. По развитию вузов продолжится работа. Да, денег не хватает. Проблем много – здравоохранение культура. Мы будет вести буквально за руку ряд инвестиционных проектов. Эффективное расходование средств – это расставление приоритетов, – рассказал о планах работы Роман Бусаргин.

Он отметил, что в регионе нехватка врачей составляет 30 процентов, уровень зарплат поднят до 58 тысяч рублей. Нужно двигаться дальше. На вопрос от депутатов о строительстве завода в Горном подчеркнул, что сам родом оттуда. По его мнению, власть не позволит строительство неэкологического завода. Если он будет загрязнять природу, то нужно запретить такое производство, если не будет, то это уже инвестиции.

Роман Бусаргин пояснил, что началась практика по работе с микрорайонами, чтобы их не сдавали без необходимой социальной инфраструктуры.

— Все неудачи, которые будут происходить в правительстве, буду из относить на свой счет, — сказал он.

Его кандидатуру для утверждения внесли на внеочередное заседание Саратовской областной думы.