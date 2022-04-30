Сегодня, 30 апреля, в Омске завершилось Всероссийское первенство по автомногоборью среди юношей. В соревнованиях участвовали 40 команд из разных регионов, рассказал вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Нашу область представили четыре спортсмена под руководством тренеров Андрея Петрова и Вячеслава Соколкова. Саратовская юношеская автошкола — серебряные призёры в вождении автомобиля на трассе «Классика» в командном зачёте. Ребята заняли третье командное место в вождении автомобиля в дисциплине «Нестандартное скоростное маневрирование».

В личном зачёте отлично выступил Максим Вишневский. Он занял 2 место из 160 участников на трассе скоростного маневрирования в дисциплине «Нестандарт» и 2 место в абсолютном зачёте. В конкурсе на знание правил дорожного движения саратовская команда не допустила ни одной ошибки.

-Поздравляю ребят и их тренеров с достигнутым результатом. В юности сам занимался автоспортом и знаю, насколько это сложно, но в жизни эти навыки очень полезны. Поэтому в этом году мы приняли решение о расширении сети юношеских автошкол в районах области, чтобы такая возможность была не только у ребят из Саратова и Энгельса, — отметил Бусаргин.