Сегодня, 25 марта, на заседании актива Балаковского района обсудили вопрос инвестиционной привлекательности нашего региона. Стоит отметить, что с учетом непростых экономических условий наши инвесторы не отказались от своих планов и продолжат реализацию крупнейших инвестпроектов. Но задача региональной и местной властей – обеспечить комфортные условия для появления новых производств.

-Привлечение новых инвесторов сейчас задача номер один. Большая ответственность здесь лежит на органах местного самоуправления. Балаковский район традиционно демонстрирует один из лучших показателей по привлечению инвестиций. По итогам прошлого года сумма вложений составила порядка 22 млрд рублей, но останавливаться на достигнутом нельзя.

Действовать необходимо решительно, так как в привлечении инвестиций заинтересованы не только мы, но и все регионы. Мы должны оказаться впереди всех! Инвесторы должны чувствовать наше гостеприимство. Заманивайте их всеми доступными способами. Обхаживайте их и ползайте перед ними ужом, если потребуется, — отметил Роман Бусаргин.