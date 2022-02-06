Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил завод керамического кирпича, который является крупным производителем с 1991 года.

— На протяжении последних двух лет, несмотря на пандемию, предприятие сохранило объем производства и увеличило объем отгруженной продукции. В планах на 2022 год — повышать показатели.

Ознакомился с производственными процессами и оценил представленный ассортимент продукции. Качество подтверждают московские сертификационные центры.

Пообщался с коллективом. Сейчас на предприятии трудятся около 230 человек. По их словам, работодатель обеспечивает для них комфортные условия, бесплатное питание, доставку до места работы

Средняя зарплата по итогам прошлого года составила 38,6 тысячи рублей. В этом году руководство завода пообещало увеличить показатель до 46 тысяч рублей в месяц, — отметил он.

Чиновник добавил, что предприятие также вносит вклад в развитие региона путем налоговых отчислений в бюджет — 13,7 млн рублей в 2021 году.