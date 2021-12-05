Завершается строительство резервуара и насосной станции в селе Сторожевка Татищевского района. Об этом накануне в своем telegram-канале рассказал вице-губернатор региона Роман Бусаргин.

—Объект строится благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. Он изыскал необходимые средства после обращения жителей села с просьбой помочь в решении проблемы водоснабжения. В летний период во многих домах значительно снижается напор воды из-за разбора на полив.

На сегодняшний день произведена обвязка станции, она подключена к резервуару и двум колодцам. Утепление перекрытия резервуара завершено, поверх утеплителя наносится гидроизоляция. Ведётся обратная засыпка резервуара и станции,— рассказал чиновник.