Работникам «Облводоресурса» с 1 апреля увеличены зарплаты. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, областное предприятие «Облводоресурс» занимается водообеспечением в 14 муниципальных районах. В зоне обслуживания находятся 260 тысяч жителей, а также предприятия, социальные объекты.

В организации трудятся свыше 1,5 тысяч человек. С 1 апреля уровень оплаты труда работников увеличен на 10%.

— Правительство региона ведет планомерную работу, чтобы увеличить им заработную плату. Первое такое решение уже принято. В первую очередь это относится к рабочему персоналу. Вопрос остается на особом контроле. Работа будет продолжена, — заявил чиновник.