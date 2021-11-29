Ситуация с распространением коронавируса в Саратовской области стабилизируется. Об этом сегодня, 29 ноября, рассказал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, данные каждый день меняются, но в целом по региону можно говорить о снижении темпов прироста заболеваемости в течение последних двух недель.

—Увеличилось количество пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме или без симптомов. Они проходят лечение амбулаторно. Соответственно выросло и число свободного резервного коечного фонда для приема больных с COVID-19. На сегодняшний день в 20 медучреждениях области развернута 3931 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, 2998 из них имеют кислородную поддержку. Число свободных коек – 1082, т.е. 27,5% от общего количества.

Складывающаяся динамика позволяет постепенно возвращать часть учреждений к оказанию плановой медпомощи. С 13 ноября поэтапно сокращено 1220 коек в ковид-госпиталях.

Министерству здравоохранения области поручено проводить регулярный мониторинг и, если есть возможность, продолжать перевод организаций на оказание профильной медпомощи, — пишет политик.