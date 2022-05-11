Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин во время рабочего совещания обозначил перед представителями исполнительной власти основные задачи и направления работы. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале сегодня, 11 мая.

Он подчеркнул необходимость сконцентрироваться не только на поставленных задачах, но и на новых решениях для развития региона и благополучия его жителей.

— Все национальные проекты и государственные программы должны реализовываться качественно в полном объеме и в срок. Зампреды и министры знают о своих направлениях и обязаны контролировать реализацию на каждом этапе, — отметил Роман Бусаргин.

По его словам, в настоящий момент также изучается вопрос изменения структуры правительства. Решение будет принято после тщательного анализа.

— Зампреды, министры и их подчинённые должны трудиться с полной самоотдачей. Быть равнодушными нельзя. От их отношения к делу зависит результат общей работы правительства. Жители региона ждут от власти конкретных шагов и решения их проблем, — добавил он.