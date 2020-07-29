Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал поручение провести заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Саратовской области.

На заседании комиссии обсудили государственный контроль в области розничной продажи алкогольной и табачной продукции. За прошедшие полгода было проведено 1,324 тысячи контрольных мероприятия по выявлению незаконного оборота алкогольной продукции. В результате проведенных мероприятий выявлено 504 факта несанкционированной торговли алкогольной продукцией. Незаконных предпринимателей оштрафовали на общую сумму превышающую три миллиона рублей.

А в незаконном обороте немаркированной табачной продукции за полгода уличили несколько предпринимателей, который оштрафовали на 353 тысячи рублей.