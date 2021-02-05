Председатель Общественного совета Энгельсского муниципального района Саратовской области Василий Буцких прокомментировал новость о привлечении в регион 50 миллиардов рублей на реализацию социально значимых проекто.

— Сегодня Председатель госдумы Вячеслав Володин на страничке своих сторонников в Instagram озвучил очень приятную и, пожалуй, воодушевляющую новость о том, что в Саратовскую область будет привлечено около 50 миллиардов рублей на реализацию социально значимых проектов. А это значит, что будет продолжаться строительство поликлиник, детских садов, школ и других объектов – особенно там, где их до сих пор не хватает. А раз так – то и у общественных советов будет много ответственной работы: о важности общественного контроля говорил сам спикер госдумы, развивается институт общественных советов отдельных реализуемых проектов. Социальная значимость проектов, которые реализуются и будут реализовываться на привлеченные средства – это не только новые рабочие места и доступность услуг для жителей, это – вовлеченность жителей в контроль за реализацией проектов, повышение ответственности власти за результат. Всё это поможет сделать каждый объект лучше, надолго – и станет положительным опытом для следующих проектов, — считает общественник.