Председатель Общественной палаты Энгельсского района Саратовской области Василий Буцких призвал жителей региона придти на выборы.

— С 14 по 16 мая включительно на территории Саратовской области проходит голосование по дополнительным выборам депутатов в Саратовскую областную думу шестого созыва. Значительная территория Энгельсского района вошла в Марксовский одномандатный избирательный округ № 15. Поэтому избирательные участки открылись и у нас на территории микрорайона Мелиорация, Безымянского и Красноярского муниципального образования.

Хочу обратиться к вам с просьбой реализовать свое избирательное право и проголосовать за того депутата, которого вы считаете достойным. Времени для этого отводится достаточно — целых три дня! Все мы понимаем, что такие сроки, отведенные для голосования, связаны с той эпидемиологической ситуацией, которая пока не снижает риска заражения ковидом. На каждом из избирательных участков соблюдены все требования санитарной безопасности. Три дня голосования позволят избежать скопления людей. В современной России меняется и совершенствуется механизм проведения голосования, внедрена и используется Государственная автоматизированная система «Выборы», на участках работают независимые наблюдатели. Все это направлено на обеспечение открытости и объективности процесса голосования.

Не слушайте тех, кто говорит, что участие в нем ничего не решает. Это не так. Напротив, это проявление своей гражданской позиции в предусмотренной законом форме, это возможность сказать свое «Я», определить наше общее будущее.

Самым главным в выборах было и остается одно — отобразить своё мнение и выбрать достойных. Еще раз призываю всех не оставаться в стороне и прийти на избирательный участок. Давайте вместе определять дальнейшую судьбу нашей страны и той территории, на которой мы живем! — говорит Буцких.