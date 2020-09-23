Суд признал 32-летнего пугачевца виновным в избиении полицейского. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Вечером 2 августа жители дома на улице 40 лет Октября вызвали полицию из-за громкой музыки, которую включили соседи.

Полицейские приехали на вызов и застали драку мужчин. Попытка разнять их привела к тому, что одного из правоохранителей злоумышленник трижды ударил кулаком по голове и дважды по лицу.

Еще до начала следствия мужчина во всем признался и раскаялся.

Его оштрафовали на 40 тысяч рублей.