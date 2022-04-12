Депутат Саратовской городской Думы (партия «Единая Россия»), директор Народного музея Ю.А. Гагарина Инна Буйкевич считает, что имя Гагарина навсегда связано с Саратовской областью.

-День космонавтики – общий праздник, праздник для всего человечества. Мы гордимся тем, что первым человеком в космосе, тем, кто доказал, что человеческий род может покорять космическое пространство, стал Юрий Гагарин, состоявшийся как летчик на нашей саратовской земле и сюда же вернувшийся из своего великого полета. 12 апреля 1961 года он изменил ход истории всего мира. В этот апрельский день мы испытываем глубочайшее чувство истинного патриотизма и гордости за Россию, за нашу Саратовскую область, имя которой навсегда тесно связано с именем Юрия Гагарина. Год назад наша область обрела знаковое место — Парк покорителей космоса. Современный и благоустроенный парк, созданный на месте приземления Юрия Гагарина по инициативе спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, стал местом притяжения людей, которые хотят прикоснуться к великой истории покорения космоса, — отметила Буйкевич.