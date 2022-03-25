Депутат Саратовской городской Думы, директор Народного музея Ю.А. Гагарина Инна Буйкевич (партия «Единая Россия») прокомментировала принятое сегодня на заседании решение Саратовской городской Думы о выделении средств на организацию в школах Саратова групп продленного дня

«Школьная продленка – существенная поддержка для работающих родителей учащихся. По инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина в нашем городе планомерно решается вопрос развития этой формы занятости детей. Один из важных шагов в этом направлении сделали сегодня на заседании городской Думы – приняли решение, которое позволит обеспечить детей в продленке бесплатным горячим питанием. Это своевременная льгота, которая ощутимо снизит финансовую нагрузку на бюджет семей, в которых есть младшеклассники, а также является заботой о здоровье детей», — отметила Буйкевич.