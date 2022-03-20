Задержан буйный гражданин, причинивший телесные повреждения медику. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Саратовской области.

Накануне вечером, 19 марта, поступило сообщение, что на пересечении улиц Клочкова и Детский проезд пьяный мужчина избил сотрудника медицинской помощи.

Медицинская бригада прибыла в одно из общественных мест для оказания помощи пьяному 27-летнему мужчине. Агрессивный гражданин отказался от госпитализации и нанёс телесные повреждения сотруднику медицинской бригады.

Дебошира задержали уже через 5 минут после получения сообщения о случившемся и передала полиции.

Сотрудники ведомства отметили, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.