Скандально известная теледива Ольга Бузова снова приедет в Саратов с концертом. Это будет уже третья попытка хайповой «звезды» спеть для саратовцев.

Бывшая ведущая «Дома-2» приедет с новой большой программой «Принимай меня», которая запланирована на 19 апреля.

Напомним, в апреле 2018 года скандальной певице запретили выступать на сцене саратовского театра оперы и балета. А в августе того же года Бузова отменила выступления в Балакове и ряде других городов.

В этом году билеты на концерт самой обсуждаемой девушки страны доходят до 3,5 тысяч рублей.