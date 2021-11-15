Саратовцы удивились новому цвету газа на своих плитах. Фотографии красно-желтого огня от бытового газа опубликованы в одной из групп в социальной сети ВКонтакте.

— Почему он красный?, — задается вопросом автор сообщения.

— Если газ на плите горит красным пламенем, это говорит о некачественном сгорании. Это происходит из-за специфических загрязнений в глубине плиты или недобросовестных поставщиков газовой смеси, — пояснил один из комментаторов.

Другой комментатор рассказал, что наблюдал такое-же явление у себя дома, что говорит о том, что дело не в плите автора фото.

— Бадяжат…это же Россия.Надо привыкнуть давно, — заявил один из пользователей.