Суд признал 33-летнюю жительницу Ртищевского района виновной в мошенничестве и присвоении денег. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Пока гражданка работала начальницей местного филиала ГУП «Сартехинвентаризация», она успела забрать себе свыше 430 тысяч рублей.

Злоумышленница 13 февраля, 22 и 27 мая, 14 июня 2019 года заключала договоры-заявки с гражданами, а полученные деньги забирала себе. Никаких обязательств перед ними она и не собиралась выполнять.

Ей назначили три года условного срока с запретом на такой же период занимать государственные и муниципальные должности.