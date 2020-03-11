Жительница Балашова подала в суд на бывшую свекровь, чтобы ее выселить. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Дело заключается в том, что свекровь живет в той комнате, которую подарила своему внуку. Бывшую невестку это крайне разозлило и она решила предпринять серьезные меры.

Узнав, об иске, пенсионерка пришла в суд со встречными требованиями. Там она сообщила, что никому не делала подарки. А документ о дарении комнаты — шулерство невесты, ведь бумаги, которые принесла сноха, она подписывала без очков.

В суде бабушка призналась, что сейчас это ее единственное жилье и средств на жизнь не хватает — она выплачивает кредиты из своей пенсии.

Балашовским районным судом оправдана истица, а ответчице было отказано. Вследствие этого, бывшая свекровь подала апелляцию.

При рассмотрении жалобы были назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. В заключении сказано, что ответчица могла прочесть данный документ только в очках.

Прокурор, ведущие дело, дал заключение об отмене постановленного по делу решения суда первой инстанции и об удовлетворении встречных исковых требований.