В Саратове бывшая сотрудница одного из университетов подозревается в получении взятки. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, с февраля по декабрь 2018 года доцент кафедры одного из учебных заведений получила от двух студентов по 50 тысяч рублей. Деньги они перечислили на расчетный счет аффилированного лица. Деньги предназначались за написание квалификационной работы и способствование в ее защите. По информации от одного из источников, речь идет о СГАУ.

Эти противоправные действия выявили правоохранители. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.