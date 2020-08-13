Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении федерального судьи из Саратова в отставке, которая обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека.

Сообщается, что вечером 17 декабря прошедшего года, творец правосудия одного из районных судов Саратова сбила женщину. Действующая судья, управляя автомобилем Hyundai ix35, ехала по улице Московская в направлении набережной Космонавтов. Проигнорировав знак нерегулируемого пешеходного перехода, женщина продолжила ехать с прежней скоростью.

В этот момент напротив дома №34 по улице Лермонтова дорогу переходила 53-летняя женщина, в которую влетел автомобиль под управлением судьи. От сильного удара пострадавшую отбросило на встречную полосу движения.

Спустя неделю, 53-летняя женщина скончалась в больнице от полученных травм.

Расследование уголовного дела, которым занимается следственный комитет России, продолжается.