Марксовский межрайонный следственный отдел собрал достаточно доказательств для признания вины бывшей заведующей детского сада сразу по двум статьям уголовного кодекса: злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.

На данный момент известно, что с сентября 2017 по ноябрь 2019 года заведующая детским садом в поселке Советского района Саратовской области оформляла подложные документы. Она якобы устроила на работу свою родственницу сразу на пять должностей: делопроизводителя, завхоза, сторожа, дворника, рабочего по комплексному обслуживанию здания. Во время своей незаконной деятельности она ставила подписи за эту родственницу и самостоятельно исполняла все «возложенные» на нее обязанности. На основании подложных документов ей была начислена заработная плата в размере 171,91 тысячи рублей.

Но незаконные действия женщины были пресечены прокуратурой Советского района. На предварительном следствии и в суде бывшая заведующая полностью признала свою вину.

На женщину наложили судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.