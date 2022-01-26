Суд вынес приговор главному инженеру государственного унитарного предприятия, который обвинялся в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

4 октября прошлого года в связи с утечкой на магистральном водопроводе у дома № 1 по улице Московская Аткарска бригада рабочих филиала ГУП СО «Облводоресурс» — «Аткарский» выехала на место аварии. Руководство ремонтными работами на месте аварии, а также контроль за соблюдением сотрудниками правил и норм по охране труда, осуществлял главный инженер предприятия. Было определено предполагаемое место утечки на магистральном водопроводе, где экскаватором был вскрыт грунт на глубину не менее 2,4 метра.

Главный инженер дал 58-летнему электрогазосварщику указание провести работы на дне котлована по подготовке поврежденной трубы водопровода к ремонтно-восстановительным работам. При этом стенки котлована не были обеспечены укреплением, препятствующим осыпанию грунта. В это время боковая стенка котлована осыпалась, в результате чего электрогазосварщик был засыпан грунтом. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.