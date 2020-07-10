В отношении бывшего сотрудника ДПС из Балакова возбуждено еще одно уголовное дело о получении взятки. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, утром 11 января 2018 года мужчина остановил грузовик в Хвалынском районе. Трезвый водитель «подышал в трубочку», но узнал от инспектора о своем опьянении. Протокол можно и не составлять, надо только передать через посредника взятку в размере 30 тысяч рублей. А иначе ехать дальше не получится.

Водитель отдал деньги и 500 рублей посреднику, через которого осуществлялась операция, злоумышленники поделили деньги между собой.

Отметим, что в отношении этого полицейского уже возбуждали уголовное дело за взятку.

Мужчину взяли под стражу, свою вину он не признал. Расследование продолжается.

По ходатайству следственного органа судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательств.

Напомним, это не единственный случай, когда инспектор ДПС берет взятки в Саратовской области. В Энгельсе правоохранитель отпустил действительно пьяного водителя за 35 тысяч рублей.