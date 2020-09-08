В отношении 19-летнего бывшего сотрудника салона сотовой связи из Саратова возбуждено уголовное дело за нарушение тайны переписки и телефонных переговоров. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия с 1 по 10 июля 2020 года парень посмотрел, с кем общаются двое из клиентов компании по телефону, хотя согласие на это никто не давал.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Кировского района Саратова.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, доказательства закрепляются.

Подозреваемого проверяют на то, залезал ли он в переписки и беседы других граждан.

Расследование продолжается.

Напомним, такие случаи нередки для Саратова. За такие правонарушения обычно грозит крупный денежный штраф.