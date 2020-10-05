В отношении бывшего замдиректора федерального бюджетного научного учреждения возбуждено три уголовных дела о мошенничестве. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По информации источника, речь идет об организации НИИ “Сорго”.

Он сказал подчиненным, что премии, которые им выплатили, нужно передать директору института, якобы тот дал такое указание. С ноября 2017 года по октябрь 2019 года он получил от одного из сотрудников 729 тысяч рублей, от второго с февраля по декабрь 2018 года 456 тысяч рублей, от третьего, с марта по октябрь 2019 года, 95 тысяч рублей.

Деньги он потратил на себя, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

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