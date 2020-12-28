Суд признал виновными бывшего начальника отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков энгельсской полиции, его заместителя оперуполномоченного отдела в фальсификации улик и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 31 октября 2018 года они установили на улице 24-летнего и 25-летнего парня. Запрещенных веществ у них не нашлось, но в мобильнике одного из них был адрес закладки с дозой.

Владелец аппарата попросил вернуть ему гаджет, в ответ на что его повалили на землю, начали бить руками и ногами по голове, а потом доставили в полицию. Младший из них успел убежать.

Далее начальник отдела передал подчиненному наркотик и сказал вложить в карман задержанного. Потом вещество “изъяли” и составили протокол, а на молодого человека завели уголовное дело.

Злоумышленников выявили силовики.

Те так и не признали своей вины, хотя доказательства говорили об обратном.

Бывший начальник отдела получил три с половиной года колонии общего режима, каждому из них запретили работать в органах власти ближайшие два года.