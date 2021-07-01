Сегодня, 1 июля, в Заводском районе Саратова завершено уголовное расследование кражи денег с банковского счета, совершенной двумя сотрудниками полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Саратовской области.

Как стало известно следствию, 6 декабря 2020 года двое сотрудников полиции по Красноармейскому району, находясь на патрулировании территорий, остановили мужчину, подозревая, что он был пьян. Полицейские проверили документы и телефон мужчины, после чего вернули ему вещи. Убирая их, мужчина выронил телефон, и в этот момент его забрал один из полицейских.

На следующий день в Саратове сотрудники полиции обналичили счета потерпевшего с помощью мобильного приложения на телефоне. Они перевели со счета мужчины 170 тысяч рублей, а также оформили на него кредит на сумму 100 тысяч рублей, после чего избавились от телефона.

После этого, заметив пропажу денег, мужчина обратился в полицию. Сотрудники УМВД России по Красноармейскому району провели расследование, в ходе которого установили все обстоятельства произошедшего.

Оба обвиняемых признали вину и раскаялись в содеянном. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области указанные полицейские уволены из органов внутренних дел за совершение проступка пророчащего честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел.