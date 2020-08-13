Экс-депутата одного из районов Саратовской области осудили на три года условно за мошенничество, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

В сентябре 2018 года народный избранник узнал, что муж его знакомой хочет получить водительские права и предложил решить вопрос за 31 тысячу рублей. По замыслу. За эти деньги мужчина не будет учиться в автошколе, а сразу придет на экзамен в ГИБДД. Женщина передала ему 21 тысячу, а оставшиеся 10 он должен был получить после окончания фиктивного обучения ее мужа в автошколе. В марте 2019 года он сообщил, что обучение якобы окончено и забрал оставшиеся деньги.

Позже женщина порекомендовала «услуги» депутата своему знакомому, которого депутат «развел» таким же способом.

В декабре 2018 года он предложил этой же женщине помочь ее мужу с фиктивной постановкой на учет, как безработного, для того. Чтобы тот платил меньше алиментов своей предыдущей жене. Свои услуги решалы депутат оценил в 40 тысяч.

Позже до женщины дошло, что ее обманули и она обратилась в полицию.

В ходе следствия аферист свою вину не признал, однако суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.