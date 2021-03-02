Бывший глава одного из муниципальных образований Дергачевского района ответит за служебный подлог и присвоение денег. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

С августа 2018 по август 2020 года мужчина незаконно увеличил себе зарплату, всего присвоил 348,515 тысячи рублей.

У него арестовали жилье, землю, автомобиль и технику.

Злоумышленник так и не признал свою вину, хотя доказательства говорят об обратном. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.