Бывший детский сад саратовского авиационного завода на Огородной 193б могут вернуть к работе, сообщает пресс-служба городской администрации.

Комментарий саратовчанки о том, что здание бывшего детсада работает не по назначению появился в одной из социальных сетей, после чего был обработан и передан в городскую администрацию.

Здание бывшего детсада осмотрели. Оно находится в удовлетворительном состоянии, нет повреждений несущей конструкции и кровли, было перепланировано в 90-х. После приведения к нормам санитарной и пожарной безопасности оно может быть использовано в качестве детсада.