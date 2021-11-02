В отношении бывшего главы муниципального образования одного из районов Саратовской области по возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

—В период с апреля 2018 года по июль текущего года глава одного из муниципальных образований Озинского района путем совершения подлога решений Совета возглавляемого им муниципального образования, без проведения заседания депутатов, незаконно увеличил себе ежемесячную выплату.

Сумма присвоенных им с использованием служебного положения бюджетных средств составила более 300 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление вех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.