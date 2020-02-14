В отношении бывшего сотрудника тюрьмы завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков с использованием служебного положения, сообщили в СУ СКР.

По данным следствия, инспектор купил в Энгельсе травку и собирался ее распространить на территории исправительного учреждения. Однако его умысел не был доведен до конца, так как на КПП в колонии его задержали сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности УФСИН. Во время досмотра при нем был обнаружен и изъят сверток с наркотиком.

Сейчас следователи собирают доказательства по факту произошедшего. Расследования продолжается.