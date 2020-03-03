Бывшего сотрудника Росприроднадзора привлекли к административной ответственности, пишет прокуратура.

Установлено, что госинспектор незаконно проводили внеплановые проверки на территории Воскресенского района. Кроме того, порядок проверок был подменен административным расследованием.

В связи с этим местный прокурор возбудил дело об административном правонарушении, которое было рассмотрено и удовлетворено.

Напомним, ранее за проступки на службе были привлечены к ответственности инспекторы Роспотребнадзора.