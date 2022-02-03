Пострадавшей оказалась 37-летняя жительница Энгельса Саратовской области.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, гражданка написала заявление в полицию, в котором сообщила, что кто-то проник в ее квартиру, разбив окно. При этом из помещения пропал телевизор стоимостью около 30 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В совершении преступления подозревается 48-летний бывший сожитель заявительницы. Мужчина задержан и находится под подпиской о невыезде.