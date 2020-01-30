Двое жителей Саратова подозреваются в краже техники из автомойки, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

23 января в полицию обратился владелец автомойки из Волжского района Саратова. Он рассказал, что у него из подсобки пропал тепловентилятор и телевизор, а также неизвестные сняли со стен мойки камеры видеонаблюдения.

Было возбуждено уголовное дело и 29 января полицейские задержали двоих подозреваемых — 39-летнего мужчину, ранее судимого за мошенничество и 25-летнего парня ранее судимого за взлом компьютеров.

Ведется следствие.