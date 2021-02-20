Саратовский областной суд оставил в силе приговор Фрунзенского районного суда Саратова об осуждении бывшего начальника отдела территориального фонда обязательного медстрахования. Об этом сообщили в областном УФССП.

Михаил Большеданов, находясь на своем посту с июня по сентябрь, потребовал от директора коммерческой организации 134 тысячи рублей за подписание акта выполненных работ по госконтракту, связанному с техосблуживанием и ремонтом кондиционеров. В случае отказа он пообещал поспособствовать расторжению контракта.

При получении 38 тысяч рублей мужчину задержали силовики.

Ему дали 3,5 года исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности ближайшие три года.