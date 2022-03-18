Суд признал бывшего сотрудника ИФНС виновным в совершении четырех эпизодов преступления в виде крупных взяток. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Так, с июля 2020 года по 19 февраля прошлого года государственный налоговый инспектор получил от налогоплательщика частями незаконное вознаграждение в общей сумме 40 000 рублей. Взятка предназначалась за помощь в переходе с одной системы налогообложения на другую, что позволяло снизить сумму уплачиваемого налога.

Затем с января 2019 года по март 2020 года тот же сотрудник налоговой инспекции получил взятку в общей сумме 27 тысяч рублей. Взятка предназначалась за смену системы налогообложения, а также за общее покровительство в виде не проведения полного комплекса мероприятий налогового контроля.

С ноября 2019 года по январь 2021 года он получил очередную взятку в общей сумме 89,2 тысячи рублей за содействие в переходе на патентную систему налогообложения.

Помимо этого, с мая 2020 года по декабрь 2020 года налогоплательщик частями заплатил ему 33 тысячи рублей за подготовку и оформление документов на применение патентной системы налогообложения и ведения налоговой документации и отчетности.

Суд приговорил бывшего сотрудника ИФНС к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ему назначили штраф в размере 250 тысячи рублей и лишили права занимать должности в системе налоговых органов РФ сроком на 3 года.