Расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского из Саратова подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия в июне 2020 года к нему обратился знакомый и рассказал, что в отношении его и приятеля проводят проверку за противоправные действия. Он попросил узнать об обстоятельствах дела, пообещав за это 300 тысяч рублей.

Тот согласился и днем 7 июля в салоне автомобиля на улице Мичурина получил деньги. Его деятельность пресекли оперативники.

Мужчина так и не признал своей вины, хотя доказательства говорят об обратном. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here