Расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского из Саратова подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия в июне 2020 года к нему обратился знакомый и рассказал, что в отношении его и приятеля проводят проверку за противоправные действия. Он попросил узнать об обстоятельствах дела, пообещав за это 300 тысяч рублей.

Тот согласился и днем 7 июля в салоне автомобиля на улице Мичурина получил деньги. Его деятельность пресекли оперативники.

Мужчина так и не признал своей вины, хотя доказательства говорят об обратном. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.