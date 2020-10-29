Расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского из Саратова, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

С апреля по октябрь 2018 года он получил от знакомой 159 тысяч рублей, пообещав помочь устроиться в органы. С августа по сентябрь 2018 года злоумышленнику приятельница этой женщины перевела еще 154 тысячи рублей. За деньги обещалось объективное обследование для ее сына на военно-врачебной комиссии в связи с призывным возрастом.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.