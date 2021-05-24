Саратовский суд признал виновным бывшего сотрудника полиции за получение взятки. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что в июне 2020 года к нему обратился знакомый. Он сообщил, что в отношении него и его приятеля проводится проверка из-за совершения противоправных действий и попросил помочь в этом вопросе. Тот потребовал 300 тысяч рублей и днем 7 июля получил эти средства.

Противоправную деятельность оперуполномоченного выявили местные силовики. Ему дали восемь лет исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей и конфискацией предмета взятки.

Отметим, что после выявления этого факта злоумышленника тут же уволили из органов.