Суд признал полицейского из Республики Татарстан виновным в нарушении ПДД, повлекшим за собой смерть человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что в один из дней августа 2020 года он на своем Ford Focus ехал из Энгельса в Самару. В километре от Пугачева на встречной полосе мужчина влетел в Hyndai Getz, за рулем которого был 56-летний житель Ивантеевского района.

От полученных травм шофер скончался на месте, а 43-летней пассажирке авто был причинен тяжкий вред здоровью.

На предварительном следствии и в суде злоумышленник признал свою вину, раскаялся и возместил потерпевшей стороне материальный ущерб.

Ему дали три года условного срока с запретом приближаться два года к рулю автомобиля.