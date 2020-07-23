Суд признал бывшего полицейского из Саратова виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 25 мая 2019 года он привозил в отдел мужчину, который подозревался в крупном мошенничестве. Бывший правоохранитель пообещал злоумышленнику, что его не будут задерживать, если он заплатит 300 тысяч рублей.

У подозреваемого не было с собой ни денег ни телефона, поэтому экс-полицейский дал ему свой, чтобы тот связался с родителями и все рассказал. В этот же день деньги поступили на счет, которые экс-правоохранитель потратил на себя.

Мужчина не признавал свою вину ровно до суда.

Ему дали два с половиной года условного срока и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Отметим, что после выявления этого инцидента злоумышленника тут же уволили, а его начальство наказали в дисциплинарном порядке.