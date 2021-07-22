Расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова Геннадия Свиридова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 24 августа 2019 года комитет заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией. Подрядчик обязался благоустроить проспект Кирова. До начала выполнения работ выяснилось, что часть участка не относится к общественной территории. Это не муниципальная собственность, поэтому действия здесь должны оплачиваться не из бюджетных средств, а собственника.

Несмотря на это, председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова подписал акты выполненных работ и неправомерно заплатил подрядчику шесть миллионов и 22,327 тысячи рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой города Саратова совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

Гражданин так и не признал своей вины, хотя доказательства говорят об обратном.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в отношении работы чиновника возникали вопросы, но он оставался на своем месте. В итоге его уволили в 2020 году.