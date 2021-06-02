Расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя комитета по управлению имуществом Саратова в превышении должностных полномочий завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, в 2011 году обвиняемый подписал распоряжения и исключил из муниципальной собственности города Саратова ряд трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, после чего они поступили в частную собственность.

— Это нарушило права и интересы города и причинило тяжкие последствия для бюджета муниципального образования в размере свыше 35,6 миллиона рублей, — уточнили следователи.

Обвиняемый не признал своей вины, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По некоторым данным, речь идет о Дмитрии Кузьмине.