Суд признал бывшего заместителя начальника отдела службы судебных приставов по Аткарскому и Екатериновскому району УФССП России по Саратовской области виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в областном УФССП.

С августа 2016 по март 2017 года он выманил у супруги должника 91 тысячу рублей, для чего ввел ее в заблуждение по исполнительному производству.

В январе 2019 года мужчину приговорили к штрафу в размере 250 тысяч рублей, а еще запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе на срок в 2,5 года.

Злоумышленник получил еще два года условного срока.